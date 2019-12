Qatar Airways zvažují koupi podílu v Lufthanse, ta je k tomu skeptická

"Pokud by tu byla možnost investovat do Lufthansy, udělali bychom to rádi," řekl Bákir během návštěvy dolnosaského premiéra Stephana Weila v Dauhá. "Německo je pro nás velmi důležitou zemí, jak pokud jde o letecké služby, tak pro rozvoj turistiky," pokračoval. Jako první krok by si s touto největší německou leteckou společností dokázal představit "partnerství".

"Lufthansu jsme v Německu neprivatizovali jen proto, abychom ji znárodnili v Kataru," uvedl dnes mluvčí německé letecké společnosti. Ta navíc podle agentury Reuters musí v zájmu udržení svých leteckých licencí snížit podíl akcionářů ze zemí mimo Evropskou unii na 49 procent.

Její generální ředitel Carsten Spohr opakovaně kritizoval konkurenci ze států Perského zálivu - Qatar Airways, Emirates a Etihad Airways podle jeho názoru dostávají nespravedlivé státní dotace.

Katarské aerolinky hledají nové partnery a trasy, protože kvůli restrikcím nesmějí létat do lukrativních destinací v Saúdské Arábii a ve Spojených arabských emirátech. Obě země, ale také Bahrajn a Egypt, v červnu 2017 obvinily zemi z podpory terorismu a zahájily její politický a ekonomický bojkot.