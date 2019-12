Rekord na burze. Saudi Aramco je největší firmou světa dle tržní kapitalizace

Akcie po zahájení obchodování vystoupily na 35,2 rijálu, cena pro primární nabídku byla přitom stanovena na 32 rijálů. Saúdská Arábie tak z primární nabídky získala 25,6 miliardy USD. Nabídka akcií Aramco překonala i nabídku čínské firmy Alibaba, která z prodeje akcií v roce 2014 získala 25 miliard dolarů.

Akcie Aramco by se do příštího týdne měly stát součástí hlavního indexu rijádské burzy, od 17. prosince mají být začleněny do indexu rozvíjejících se trhů MSCI a začleněny by měly být i do globálního indexu FTSE. Analytici očekávají, že to poptávku po akciích ještě více podpoří, zvláště od investorů, kteří tyto indexy sledují. V indexu rijádské burzy bude mít Aramco druhou nejvyšší váhu, a to 9,7 procenta. Nejvyšší má banka Al Rajhi, 14,6 procenta, a to kvůli vyššímu objemu akcií, se kterými se může volně obchodovat.

"Je to úspěšná nabídka. Úpis akcií Aramco dodá místní burze váhu, protože zpřístupní klíčový sektor saúdskoarabské ekonomiky," řekl agentuře Reuters hlavní analytik společnosti Franklin Templeton Investments pro oblast Blízkého východu Bassel Khatoun.

Hlavní ekonom Czech Funds Lukáš Kovanda upozornil, že sám Rijád učinil pro úspěch úpisu maximum. "Natřikrát snížil Aramku sazbu daně z příjmu, slíbil světově nejtučnější dividendu a nabídl bonusové akcie drobným investorům, kteří budou akcie Aramka držet," sdělil Kovanda ČTK.

Podnik v příštím roce vyplatí na dividendách 75 miliard dolarů, což by pokrylo všechny výdaje českého státního rozpočtu na rok 2020 a ještě by zhruba 100 miliard korun zbylo. Nicméně vzhledem k celkové tržní hodnotě má Aramco stále relativně nižší dividendy než jiné velké ropné firmy, jako například Shell, Total nebo Exxon Mobil.

Aramco tržní kapitalizací překonala současnou největší firmu, americký Apple. Podle úterní závěrečné ceny akcií činila tržní hodnota Applu 1,19 bilionu USD. Tržní kapitalizace firmy Aramco je také vyšší než tržní hodnota všech pěti největších ropných firem - Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, Chevron a BP - dohromady.

Podíl akcií firmy Aramco obchodovaných na burze je přitom velmi nízký. Firma prodala 0,5 procenta akcií individuálním investorům a jedno procento institucionálním investorům. Většina investorů byla ze Saúdské Arábie nebo z regionu, zájem ze zahraničí byl vlažný. Společnost může ještě v příštích 30 dnech počet akcií nabídnutých k obchodování prostřednictvím opce zvýšit o 15 procent.

Zbývající akcie firmy zůstávají v rukách státu. Agentura Bloomberg upozornila, že podíl volně obchodovaných akcií patří mezi nejnižší na světě. Mnoho velkých firem, včetně Amazonu či Microsoftu, obchoduje na burze s více než 80 procenty svých akcií. Z 1000 největších firem podle tržní kapitalizace mají jen dvě na burze menší podíl než Aramco. Jednou je automobilka Audi, která má na burze 0,36 procenta akcií. Zbytek vlastní Volkswagen. Druhou je německá energetická společnost EnBW Energie Baden-Württemberg, nad kterou má kontrolu stát a která má na burze 0,37 procenta akcií.

Nízký podíl veřejného vlastnictví znamená, že Saúdská Arábie může prosazovat ve firmě rozhodnutí, která jsou dobrá pro zemi, ale ne nutně pro menšinové akcionáře firmy. Navíc kontrola státu bude ještě vyšší, protože státní investoři získali 13,2 procenta akcií prodaných institucionálním investorům.

Obchodování s akciemi ropného gigantu je také velkou výzvou pro rijádskou akciovou burzu. Ta se díky tomu dostala mezi deset největších burz na světě podle tržní kapitalizace firem, se kterými se na místním trhu obchoduje.

Aramco je největším producentem ropy na světě a na globální produkci se podílí asi deseti procenty. Podnik loni vytvořil čistý zisk 111 miliard dolarů, což z něj učinilo nejziskovější firmu na světě. Stát chce peníze z prodeje akcií použít na snížení závislosti své ekonomiky na ropě, a také k tvorbě nových pracovních míst.