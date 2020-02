Samsung zavřel jednu z továren v Jižní Koreji, zaměstnanec se nakazil koronavirem

"Ty kolegy, kteří byli v kontaktu s nakaženým zaměstnancem, umístila firma do karantény a zajistila, aby byli testováni na případnou infekci," uvedl Samsung. Továrna, která bude zavřená pouze do pondělí, se nachází ve městě Kumi. Samsung tam vyrábí jen omezený počet nejdražších smartphonů, určených zejména pro domácí trh. Většinu chytrých telefonů Samsung vyrábí ve Vietnamu a v Indii.

Právě to, že Samsung má výrobní základnu mimo Čínu, hraje zatím firmě do karet. To by se ale mohlo změnit, protože země už kvůli koronaviru zaznamenala problémy v dodavatelském řetězci. "Vzhledem k problémům v souvislosti s virem už mají potíže při zajištění dodávek výrobci aut, elektroniky a telefonů," sdělil agentuře Reuters příslušný vietnamský úřad, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jižní Korea dnes informovala, že počet lidí nakažených koronavirem už se vyšplhal na 433.

zdroj: YouTube

Továrna, kterou se rozhodl Samsung přes víkend zavřít, je v blízkosti epicentra nákazy. Ostatní továrny Samsungu v Jižní Koreji, včetně těch na výrobu displejů a mikročipů, fungují bez omezení.

Méně nakažených naopak hlásí Čína, odkud se nový typ koronaviru šíří. Úřady dnes uvedly, že počet nově nakažených v pevninské Číně v pátek činil 397, což je výrazný pokles proti předchozímu dni, kdy jich bylo 889. Celkový počet nakažených se tak zvýšil na 76.288, nemoci už podlehlo 2345 lidí.

Wu Čchun-keng z čínského ministerstva dopravy dnes uvedl, že koncem února až začátkem března se chystají obnovit provoz další dopravní firmy. Část podniků, které už činnost obnovily, si stěžuje na potíže při zajištění dodávek právě v důsledku restrikcí v dopravě. Další pak nemohou své zboží dostat k zákazníkům. Dopady narušení dodavatelských řetězců se v poslední době přelévají i do zahraničí.

Údaje čínského ministerstva ukazují, že provoz byl obnoven už na více než 30 procentech dálnic a vodních cest, znovu funguje už také 28 procent silničních dopravních společností, stejně jako 41 procent firem, které zajišťují přepravu po vodě. Největší přístavy fungují normálně a zhruba 65 procent přístavních firem už obnovilo činnost.

Čínská rada na podporu zahraničního obchodu ale sdělila, že k 21. únoru bylo vydáno celkem 3325 potvrzení o zásahu vyšší mocí, v mezinárodním obchodním označení force majeure. To firmy chrání před nároky věřitelů a obchodních partnerů, kteří by mohli požadovat proplacení škod v důsledku toho, že firmy přerušily činnost.