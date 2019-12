Saudi Aramco láme rekord. Je první firmou s tržní kapitalizací dva biliony dolarů

Cena za akcii se dnes zvýšila až na 38,7 rijálu (240 Kč). Nakonec však akcie uzavřely na hodnotě 36,8 rijálu a tržní kapitalizace firmy tak na konci obchodování byla těsně pod dvěma biliony USD. Proti předchozímu dni akcie zpevnily o 4,5 procenta. Pro primární nabídku akcií byla přitom stanovena na 32 rijálů.

Giant jump For the Saudi economy .. Saudi Aramco is the first company in the history of markets, whose market value exceeds 2 trillion $ 🇸🇦🇸🇦#SaudiAramco pic.twitter.com/7LQMGxXl7V