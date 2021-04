Šéfka MMF chce nízkoúročené půjčky i pro země se středními příjmy

V současnosti mají k těmto půjčkám z programu MMF zaměřeného na snížení chudoby a podporu růstu (Poverty Reduciton and Growth Trust, PRGT) přístup jen nejchudší země, uvedla agentura Reuters.

Georgievová v projevu při zahájení letošního jarního zasedání MMF a Světové banky uvedla, že jí dělají starost země vysoce závislé na turistice a další státy se středními příjmy, které měly slabší základy a vysoký dluh již před pandemií. Podporuje také přijetí širší definice toho, co dělá zemi "zranitelnou".

Ministři financí skupiny 20 největších zemí světa G20 dnes podpořili rozšíření nouzových rezerv MMF, takzvaných zvláštních práv čerpání (Special Drawing Rights - SDR), o 650 miliard USD (14,2 bilionu Kč). Tyto peníze budou určené na pomoc nejchudším zemím. Georgievová očekává, že práce na formálním návrhu přesunu peněz do SDR bude hotová do poloviny června a členské země by mohly získat přístup k těmto penězům do poloviny srpna. Kdy by mohly získat přístup k penězům i země se středními příjmy však neuvedla.

Podle Georgievové existují také další způsoby, jak podpořit země se středními příjmy. Chce však projednat s členskými zeměmi možnost zvýhodněného financování za určitých podmínek také pro tyto státy. Podle jejího osobního názoru by navíc mezinárodní společenství mělo rozšířit svůj pohled na zranitelnost. "Mezinárodní komunita by se měla podívat také na další faktory zranitelnosti, když uvažujeme o vhodných způsobech podpory rozvojových zemí, a tato diskuse bude v příštích měsících poměrně intenzivní," prohlásila.

Podle definice Světové banky země se středními příjmy mají hrubý národní důchod (GNI) na hlavu v rozmezí 1036 USD až 12.535 USD. V těchto zemích žije zhruba 75 procent světové populace a 62 procent chudých lidí světa. Na globálním hrubém domácím produktu se tyto země podílejí asi třetinou a jsou velkým pohonem globálního růstu.