Služba WhatsApp ovládla svět, počet uživatelů přesáhl dvě miliardy

"Je nám nesmírným potěšením podělit se s vámi o skutečnost, že ode dneška WhatsApp podporuje více než dvě miliardy uživatelů z celého světa," uvedl provozovatel WhatsApp ve středečním příspěvku na svém blogu.

Today we remain as committed as when we started, to help connect the world privately and to protect the personal communication of two billion users all over the world. Learn more here: _https://t.co/IUg75ZTysg (https://t.co/EfiRoRTajP) 10/10