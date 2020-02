Společnosti HP klesl zisk, chce jednat s konkurenčním Xeroxem o fúzi

Tržby HP meziročně klesly o zhruba procento na 14,6 miliardy dolarů. Byly ale mírně vyšší, než odhadovali analytici.

Akcie HP přidaly v reakci na zprávu o možném jednání o spojení s Xeroxem po skončení obchodování pět procent. Akcie Xeroxu posílily o tři procenta.

HP zároveň oznámil, že zvýší program zpětného odkupu akcií. V příštích třech letech tak chce investorům vrátit až 16 miliard dolarů a zavázat si je tak pro případ pokusu o nepřátelské převzetí ze strany Xeroxu.

Xerox, který vyrábí především velké tiskárny a kopírky a většina jeho příjmů pochází z jejich pronájmu podnikům a z následné údržby, začátkem tohoto měsíce zvýšil nabídku na převzetí HP na zhruba 35 miliard dolarů. Původní nabídku v hodnotě 33,5 miliardy dolarů učiněnou loni v listopadu totiž HP, která patří mezi největší producenty počítačů na světě a prodává zejména menší tiskárny a potřeby pro jejich provoz, odmítla a označila ji za příliš nízkou.

"Chceme s nimi jednat," řekl ale nyní listu Financial Times (FT) šéf HP Enrique Lores. "Nejde o to, kdo koho kupuje, jde o vytváření hodnoty," dodal. FT nicméně podotýká, že oznámené navýšení plánu odkupu akcií na zhruba polovinu tržní hodnoty firmy HP má za úkol pokus Xeroxu o převzetí zablokovat. Xerox je mnohem menší firma než HP. Lores si proto podle FT obchod dovede představit za jiných podmínek, jako na příklad tak, že by naopak jeho HP koupila Xerox.

Obě firmy se nyní potýkají s negativními důsledky poklesu potřeby tištěných dokumentů a pracují na snižování nákladů. Fúze by mohla otevřít nové možnosti úspor. Podle dřívějších informací zdrojů Reuters se Xerox domnívá, že spojený podnik by mohl snížit roční náklady minimálně o dvě miliardy dolarů.