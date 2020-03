Světová banka: Pandemie COVID-19 sníží růst v Asii, Čína poroste nejméně za 40 let

Současně varovala, že přesný odhad růstu je vzhledem k rychle se měnící situaci obtížný. Podle základního scénáře SB očekává, že růst rozvíjejících se ekonomik v regionu zpomalí letos na 2,1 procenta. V případě nejhoršího scénáře by ekonomika mohla o půl procenta klesnout. Loni region vykázal růst o 5,8 procenta.

V Číně, kde onemocnění koncem loňského prosince vypuklo, by ekonomický růst měl zpomalit na 2,3 procenta. To by byl nejslabší výkon za více než čtyři desetiletí. V nejhorším případě se hrubý domácí produkt (HDP) podle prognózy SB zvýší o 0,1 procenta. Loni vzrostl o 6,1 procenta.

Region teď podle SB čelí neobvyklé kombinaci rušivých a vzájemně se umocňujících událostí. Výrazné ekonomické problémy budou nevyhnutelné ve všech zemích. Země v regionu by měly investovat do kapacity zdravotní péče a přijmout cílená fiskální opatření, například poskytnout dotace na nemocenskou a zdravotní péči, aby zmírnily některé okamžité dopady pandemie.

Finanční šok způsobený pandemií bude mít i vážné dopady na chudobu, která je definována jako příjem nižší než 5,5 dolaru (140 Kč) denně. SB původně počítala s tím, že se v regionu letos podaří dostat z chudoby téměř 35 milionů lidí, včetně více než 25 milionů v Číně. Nyní však podle základního scénáře bude celkový údaj kvůli pandemii o 24 milionů nižší. Pokud se však ekonomická situace dál zhorší, zvýší se počet chudých o 11 milionů, uvedla agentura Reuters.

Kromě cílených fiskálních opatření by země v regionu měly usilovat o hlubší mezinárodní spolupráci a nová přeshraniční partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby zvýšily výrobu a dodávky důležitého zdravotnického materiálu a služeb a zajistily finanční stabilitu. Země by také měly uvolnit pravidla pro poskytování úvěrů, aby pomohly domácnostem a firmám přežít okamžitý šok způsobený epidemií.