Toyota kvůli COVID-19 zastavuje výrobu v Evropě, Renault téměř všude

Aktualizováno 13:34 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Japonská automobilka Toyota kvůli pandemii způsobené koronavirem dočasně zastaví všechny své závody v Evropě. V ruské továrně bude stát výroba do pátku, ve zbylých závodech v šesti evropských zemích, včetně České republiky, nejméně do 19. dubna. Oznámila to dnes agentura Kjódó. Francouzský výrobce aut Renault dnes informoval, že vyjma Číny a Jižní Koreje zastaví výrobu ve svých závodech po celém světě.