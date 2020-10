Trump a Biden se střetli kvůli ekonomice. Na závěr debaty poslali voličům vzkazy

Trump osočil demokratickou šéfku Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou z toho, že nechce udělat nic, co by mu mohlo pomoci. Agentura AP v této souvislosti připomněla, že Pelosiová o balíku postižené ekonomice jedná s ministrem financí Stevenem Mnuchinem.

Biden se zeptal Trumpa, proč o balíku nemluví se svými "republikánskými přáteli".

Šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnell svým stranickým kolegům řekl, že Bílý dům varoval před docílením dohody s Pelosiovou před oficiálním termínem voleb 3. listopadu.

Biden uvedl, že demokraty kontrolovaná Sněmovna reprezentantů schválila balík před několika měsíci, ale republikány vedený Senát jej ignoroval.

Bývalý viceprezident Biden také řekl, že by prosazoval federální minimální hodinovou mzdu ve výši 15 dolarů. Odmítl přitom, že by to uškodilo menším podnikům. Současná minimální hodinová mzda nyní činí 7,25 dolarů.

"Jak pomáháte malým podnikům, když vynucujete mzdy? Co se stane, co se stalo, je, že když to uděláte, tyto malé podniky začnou dávat zaměstnancům výpovědi," řekl Trump s tím, že otázku minimálních mezd by měly řešit jednotlivé státy.

Biden a Trump v závěru debaty měli pro voliče jiné vzkazy

Trump uvedl, že v případě svého znovuzvolení by při inauguračním projevu řekl: "Úspěch nás spojí, jsme na cestě k úspěchu". Poukázal přitom na růst americké ekonomiky "před čínským morem", který způsobil pandemii covidu-19.

Biden uvedl, že by Američanům řekl "zastupuji vás všechny, ať jste hlasovali pro nebo proti mně" a "postarám se o to, abyste byli zastoupeni". Odkázal pak na hlavní programové body své kampaně, jako je ekonomický rozvoj, boj s rasismem, rovné příležitosti či přechod k obnovitelným zdrojům.

Na internetu si mezitím pochvalu od mnoha uživatelů vysloužila moderátorka debaty, dopisovatelka stanice NBC z Bílého domu Kristen Welkerová. Podle mnohých se jí dařilo oba kandidáty zastavit, když překročili stanovený časový limit, aby byl dodržen čas pro jednotlivá témata. Novinářka MSNBC Rachel Maddowová označila Welkerovou za "skutečnou vítězku" debaty.

Neobvyklé pochvaly se moderátorce dostalo také od prezidenta Trumpa. "Musím říct, že zatím velmi respektuji způsob, jak se s tím vypořádáváte," řekl Trump při debatě. Agentura AP připomněla, že Trump Welkerovou pochválil poté, co ji o víkendu na twitteru obvinil, že je neobjektivní.