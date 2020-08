Trump chce motivovat firmy k přesunu výroby z Číny do USA. Huawei pocítí sankce ještě víc

Trump podle Reuters na setkání se svými příznivci ve státě Minnesota v pondělí rovněž pohrozil, že jeho administrativa odstřihne od vládních kontraktů americké podniky, které přesunují práci na čínské subdodavatele. "Ukončíme svou závislost na Číně," prohlásil.

Prezident předpověděl, že americká ekonomika se v případě jeho znovuzvolení výrazně zotaví z útlumu způsobeného pandemií nemoci covid-19. "To, co společně děláme, není nic menšího než ekonomický zázrak," řekl svým přívržencům. "Vybudovali jsme nejohromnější ekonomiku ve světové historii a nyní to musím udělat znovu," dodal.

Trump také slíbil další snižování daní a omezování regulace s cílem podpořit investice v USA. Trumpova administrativa podniká řadu opatření k úpravě ekonomických vztahů mezi USA a Čínou, které jsou podle ní velmi nevyvážené.

Tvorba pracovních míst v USA v červenci podle vládních údajů zpomalila na méně než 1,8 milionu z téměř 4,8 milionu v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti klesla na 10,2 z červnových 11,1 procenta. Zůstala však vysoko nad úrovněmi z období před koronavirovou krizí. V únoru činila 3,5 procenta a byla nejnižší za 50 let.

Nové sankce proti Huawei ovlivní firmu i dodavatele

Myslí si to odborníci, které oslovila agentura Reuters. Firma by podle nich mohla přijít o pozici největšího světového výrobce mobilních telefonů, ale hrozí i to, že s jejich výrobou skončí.

Administrativa prezidenta Trumpa v pondělí oznámila, že zpřísní květnové sankce, které čínskému podniku znemožňují získat bez zvláštního povolení čipy vyvinuté či vyráběné s využitím amerických technologií. Proti tomuto opatření se dnes ohradilo čínské ministerstvo zahraničí.

Nová opatření amerického ministerstva obchodu mají firmě zamezit ve snaze obcházet restrikce, řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Washington vloni zařadil Huawei na černou listinu a firmu obviňuje z krádeže technologií a podezřívá ji ze špionáže pro čínskou vládu. To ale Huawei dlouhodobě odmítá.

Pokud se Huawei vlivem přísnějších sankcí nedostane k čipům, patrně přestane mobilní telefony vyrábět, upozorňují analytici investiční banky Jefferies. Podle banky JP Morgan by svůj podíl na trhu mohli zvýšit rivalové, jako je čínský Xiaomi nebo americký Apple. Na čínském trhu by si mohli upevnit postavení i výrobci telefonů Oppo a Vivo. V globálním měřítku by pak na trhu základnových stanic pro mobilní sítě páté generace mohl získat jihokorejský Samsung Electronics.

"Bude to mít ohromný dopad," řekl k přísnějším sankcím analytik Ku Wen-ťün ze společnosti ICWise. "Zhatí to plán firmy Huawei čipy spíše nakupovat, než aby se spoléhala na HiSilicon," dodal. Huawei bude nucena příští měsíc zastavit výrobu vlastních čipů Kirin. Tlak Washingtonu na dodavatele znemožní firmě HiSilicon, což je divize Huawei, tyto klíčové komponenty vyrábět.

V Asii může podle zdrojů z odvětví rozhodnutí americké vlády dopadnout na výrobce čipů, jako jsou korejské firmy Samsung a SK Hynix či tchajwanský MediaTek. Nevyhne se ani japonskému výrobci obrazových senzorů Sony. Společnosti Samsung, Hynix a Sony odmítly opatření komentovat.

Většina dodavatelů čipů z regionu používá software amerických firem Cadence Design Systems nebo Synopsys a nástroje na výrobu čipů, konkrétně na fázi jejich leptání, od amerického podniku Applied Materials a dalších, připomínají odborníci.

Zákaz americké vlády zřejmě ovlivní také americké firmy, jako je například Qualcomm a Intel, a další menší výrobce čipů z Asie a z Evropy. Zatím není jasné, kolik podniků má povolení s Huawei obchodovat, zda budou muset požádat o povolení nové a zda bude těmto žádostem vyhověno.