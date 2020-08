Trump pohrozil firmám, které odejdou z USA. V případě znovuzvolení na ně uvalí cla

Trump to uvedl v projevu, ve kterém přijal republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb. O druhý mandát se utká s demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem, kterého v projevu ostře kritizoval.

"Uvalíme cla na každou firmu, která opustí Ameriku, aby vytvářela pracovní místa v zahraničí," prohlásil ve čtvrtečním projevu prezident. "Zajistíme, že naše podniky a pracovní místa zůstanou v naší zemi, což už dělám. Programem Joea Bidena je Made in China (Vyrobeno v Číně). Mým programem je Made in the USA (Vyrobeno v USA)," dodal podle agentury Reuters.

Trump už ale neřekl, že například předměty pro jeho volební kampaň jsou vyrobené v Číně. Naopak "Bidenovy čepice" jsou z USA.

Trump is made in China



Joe Biden is made in America



Literally pic.twitter.com/oceKkwC9Y6 — DanielNewmaη (@DanielNewman) August 28, 2020

Trump velkou část svého funkčního období strávil vedením celní války s Čínou. Washington viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky.

Minulý týden Trump uvedl, že hodlá poskytnout daňové úlevy americkým podnikům, které přesunou výrobní aktivity z Číny zpět do USA. Zároveň pohrozil, že jeho administrativa odstřihne od vládních kontraktů americké podniky, které přesouvají práci na čínské subdodavatele.