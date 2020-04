Trumpovo prohlášení vyvolalo rozruch. Ceny ropy vzrostly nejrychleji v historii

Americká lehká ropa WTI přidávala krátce před koncem obchodování 25 procent na 25,38 dolaru za barel, což byl její nejvyšší jednodenní nárůst. Severomořská ropa Brent ve stejnou dobu zdražovala o 21,3 procenta na 30,02 dolaru za barel. Je to také rekordní jednodenní nárůst, ale cena stále zůstává o více než polovinu nižší než v závěru loňského roku.

Trump dnes napsal na twitter, že očekává, že se saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán a ruský prezident Vladimir Putin dohodnou na snížení těžby o deset milionů barelů denně "a možná i o výrazně víc." Trump také napsal, že Putin a korunní princ spolu hovořili. To ale mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury Interfax odmítl a řekl, že se žádný rozhovor s korunním princem nekonal a teď není ani v plánu."

Trump v tweetu uvedl, že hovořil se svým přítelem, korunním princem bin Salmánem a že snížení těžby je skvělou zprávou pro ropný a plynárenský průmysl. Časový rámec, kdy by mělo nastat, ale prezident nesdělil.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!