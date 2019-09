Představitelé USA a Číny se dohodli, že další kolo obchodních rozhovorů se bude konat příští měsíc ve Washingtonu. Kudlow uvedl, že ve hře je hodně a je zapotřebí dosáhnout správného výsledku. "A pokud to zabere desetiletí, budiž," dodal.

Kudlow pracoval rovněž v administrativě bývalého prezidenta Ronalda Reagana. "Pamatuji si, jak prezident Reagan vedl podobný boj proti Sovětskému svazu," uvedl Kudlow.

Spojené státy a Čína spolu již od loňského roku vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují cla. Americký prezident Donald Trump viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky. Obchodní válka mezi USA a Čínou má negativní dopad na světovou ekonomiku a na finančních trzích vyvolává obavy z globální hospodářské recese.

Niall Ferguson z Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě podle televize CNBC uvedl, že USA a Čína se již nachází "v počátečních fázích" druhé studené války.

