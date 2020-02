Tržby z prodeje hudby v USA byly loni nejvyšší za 13 let

Oznámila to Americká asociace nahrávacího průmyslu (RIAA).

Tržby streamovacích služeb, jako je například Spotify, se loni zvýšily o 20 procent na 8,8 miliardy dolarů. Jejich růst ale zpomalil z předloňských 30 procent.

Helpful insight from @billboard on @RIAA 2019 revenue data (https://t.co/beKcDgWhzE). Gets into the weeds on what's going on with streaming - especially paid subscriptions that are driving vast majority of growth. #RIAAMusicData https://t.co/Xo2H1a1ecT