Uganda se opět stává "kávovou velmocí", největším odběratelem je jedna země EU

Vědci však vyvinuli sedm rezistentních druhů kávy robusta a vláda v podpůrné kampani dala farmářům 700 milionů kávovníkových sazenic, píše server BBC News.

Za uplynulých 12 měsíců Uganda vyvezla 5,409.054 pytlů kávy za 514 milionů dolarů (přes 11,2 miliard korun), napsal list Kampala Post s odvoláním na Ugandský úřad pro pěstování kávy (UCDA). Meziročně objem vyvezené kávy stoupl o 21 procent a příjem z jejího prodeje se zvýšil o 18 procent, uvádí UCDA.

Největším odběratelem ugandské kávy je Itálie, putuje do ní přes 38 procent místní produkce, následují Súdán, Německo a Indie. Kávu ze země vyváží 34 společností, deset největších zajistí přibližně 80 procent tohoto vývozu.

