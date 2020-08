Upravený Boeing 737 MAX otestuje také EU, v centru pozornosti je stabilizační systém MCAS

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) dnes oznámila, že v týdnu od 7. září zahájí v kanadském městě Vancouver zkušební lety dopravního letadla Boeing 737 MAX. Tento stroj byl až do loňska nejprodávanějším dopravním letadlem Boeingu, po dvou tragických nehodách z let 2018 a 2019 ale nesmí do vzduchu. Boeing pak začal usilovat o novou certifikaci stroje.