USA lákají německou firmu vyvíjející vakcínu proti koronaviru

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Washington láká pomocí peněz německou firmu CureVac, která vyvíjí vakcínu proti novému koronaviru, aby se přesunula do Spojených států nebo jim lék exkluzivně poskytla. Berlín se tomu snaží zabránit. Informaci dnes přinesl nedělník Welt am Sonntag a potvrdila ji mluvčí německého ministerstva zdravotnictví. Že by k něčemu podobnému byla ochotná, dnes vyloučila sama farmaceutická firma z jihoněmeckého Tübingenu.