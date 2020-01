USA nezruší čínská cla před uzavřením druhé části dohody

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy nezruší cla na čínské zboží do doby, než bude dokončena druhá fáze čínsko-americké obchodní smlouvy. V úterý to řekl americký ministr financí Steven Mnuchin. Dnes by měla přitom v Bílém Domě být podepsána první části smlouvy.