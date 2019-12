USA vyhrožují 100procentními cly na některé zboží z Francie

Aktualizováno 10:19 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americká vláda v pondělí oznámila, že by mohla uvalit až 100procentní dodatečná cla na francouzské zboží o objemu 2,4 miliardy dolarů (55,3 miliardy Kč) včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků. Jsou to protiopatření za francouzskou digitální daň, která by podle Washingtonu mohla poškodit americké technologické firmy. Podle serveru businessinsider.com musí tento krok schválit americký prezident Donald Trump.