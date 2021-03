USA zůstanou bohatší než Čína ještě aspoň 50 let, míní ekonom

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy zůstanou bohatší než Čína ještě alespoň 50 let, tedy ještě dlouho poté, kdy by Čína měla překonat USA a stát se největší ekonomikou světa. Zpravodajskému serveru CNBC to řekl ekonom analytické společnosti Economist Intelligence Unit (EIU) Simon Baptist.