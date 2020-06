Návrh USTR bude do 26. července předmětem veřejného připomínkového řízení.

Pokud Američané cla zavedou, mohlo by to mít dopady například na evropské výrobce luxusního zboží, jako je Givenchy a Hermes, kteří prodávají mimo jiné kožené zboží, a také na firmy Rémy Cointreau a Pernod Ricard, které vyvážejí koňak a šampaňské. Zvlášť by se to dotklo koncernu LVMH, který vyrábí celou řadu zmíněného luxusního zboží.

Cla na britský gin by mohla ve Spojených státech na vrcholu sezony zvednout cenu ginu míchaného s tonikem, což by poškodilo britské podniky, jako je Diageo, James Burrough a William Grant & Sons, které vyrábějí giny Tanqueray, Beefeater a Hendricks. Cla by také mohla utlumit poptávku po německém pivu.

Nová cla by se přičetla k 25procentním clům, která Spojené státy zavedly loni na skotskou a irskou whisky a na likéry z Německa, Irska, Itálie, Španělska a Británie.

"Na seznamu evropského zboží, které může být zatíženo až stoprocentním clem, je i zboží dovážené z Česka, například víno nebo káva," sdělil ČTK hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. "Zboží na seznamu pro dodatečná cla nepatří mezi zásadní exportní položky v agrárním obchodu ČR-USA, nicméně omezení může mít za následek přetlak produktů na evropském trhu, což by mělo na české vývozce již tíživější dopad," dodal.

Zvažovaný krok souvisí s vleklým sporem, který Spojené státy a Evropská unie vedou u Světové obchodní organizace (WTO). Washington a Brusel se tam od roku 2004 vzájemně obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. Na obou stranách bylo přitom zjištěno, že výrobci letadel v rozporu s pravidly WTO dostávají finanční podporu s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.

Obě strany se následně začaly připravovat na případné uvalení cel, která by byla odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí.

Evropské akcie dnes od rána oslabují, což podle analytiků souvisí s obavami kolem dalšího šíření nákazy koronavirem. Panevropský index STOXX 600 krátce před 14:00 SELČ odepisoval zhruba 1,5 procenta na 361,90 bodu. Zmírnil tak ztráty, které měl dopoledne. Větší ztráty měli hlavně výrobci luxusního zboží.