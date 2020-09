V leteckém průmyslu již zaniklo přes 350 tisíc míst, tvrdí studie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V globálním leteckém průmyslu během uplynulých šesti měsíců v důsledku koronavirové krize zaniklo více než 350.000 pracovních míst. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Five Aero. Podle spoluzakladatele společnosti Rowlanda Haylera by se počet zrušených míst mohl vyšplhat až k půl milionu, napsala agentura Bloomberg.