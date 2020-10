V USA se čeká jasné vítězství "modrých" a Bidena, trh má značný zájem o dluhopisy

Výsledek napovídá, že trh v nadcházejících prezidentských volbách ve Spojených státech počítá s jasným vítězstvím Joea Bidena z opoziční Demokratické strany. To znamená, že ekonomika by se mohla dočkat i dalších stimulačních opatření v boji s koronavirem.

"Předpoklad jasného vítězství 'modrých' v posledních měsících překvapivě otočil negativní náladu na pozitivní," uvedla investiční banka. Modrá je tradičně symbolem americké Demokratické strany, která má v modrém kruhu modře písmeno D. Naproti tomu Republikánská strana současného prezidenta Donalda Trumpa má svůj znak v červené barvě a s písmeny GOP (Grand Old Party).

Rizikovější dluhopisové fondy s vysokým výnosem přilákaly v týdnu do 7. října investice za pět miliard dolarů. To je nejvíce za 11 týdnů. Do fondů zaměřených na státní dluhopisy přiteklo 3,8 miliardy dolarů, nejvíce za 14 týdnů.

Naproti tomu akciové fondy přilákaly 4,4 miliardy dolarů. Většina peněz šla do amerických akcií.

Bank of America očekává, že vrchol u cen aktiv se dostaví mezi volebním dnem, což je 3. listopadu, a datem inaugurace nově zvoleného prezidenta ve druhé polovině ledna. Ve čtvrtém čtvrtletí Bank of America očekává růst cen akcií bank, energetických firem a podniků s nízkou tržní kapitalizací. U dluhopisů americké vlády se splatností deset let počítá s růstem výnosu k jednomu procentu. V současné době se výnos pohybuje kolem 0,76 procenta. Ceny se pohybují opačně k výnosům - růst výnosu je tedy výsledkem poklesu ceny.

Analytici také poukazují na vytrvalý zájem o akcie firem z odvětví obnovitelných zdrojů energie, a to dlouho před americkými prezidentskými volbami. Agentura Reuters jako příklad uvádí fond společnosti Invesco zaměřený právě na toto odvětví. Jeho akcie od začátku roku zpevnily o 255 procent a jen za poslední měsíc přidaly 42 procent.

"Drtivé vítězství 'modrých', které by mohlo znamenat, že demokraté ovládnou jak Bílý dům, tak Senát a Sněmovnu reprezentantů, znamená příliv peněz do obnovitelných zdrojů," řekl jeden z obchodníků v Londýně. Demokraté už mnohokrát dali najevo, že sektor obnovitelných zdrojů energie jsou ochotni podporovat.