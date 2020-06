V USA se chystá masivní oživení ekonomiky, plán přijde na bilion dolarů

Předběžná verze plánu připravovaná ministerstvem dopravy by podle zdrojů agentury Bloomberg měla většinu peněz nasměrovat do tradiční infrastruktury, jako jsou silnice či mosty. Část peněz by však měla být vyhrazena také například na infrastrukturu pro mobilní sítě páté generace (5G).

Dosažení hospodářského oživení je důležité pro Trumpovu snahu o znovuzvolení v blížících se prezidentských volbách. Trump opakovaně hovoří o potřebě vyšších výdajů na infrastrukturu, letos v březnu například vyzval k investicím až za dva biliony dolarů do amerických silnic, mostů a tunelů.

V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států podle údajů amerického ministerstva obchodu snížil v ročním přepočtu o 4,8 procenta. Ve druhém čtvrtletí se očekává ještě výraznější propad, který by podle některých odhadů mohl přesáhnout 20 procent.

Americká centrální banka (Fed) minulý týden předpověděla, že v celém letošním roce HDP klesne o 6,5 procenta. Zároveň uvedla, že bude pokračovat v rozsáhlé podpoře domácí ekonomiky. V pondělí pak oznámila, že zahájí nákupy firemních dluhopisů v rámci dříve ohlášeného plánu, který má podnikům v době koronavirové krize pomoci získávat finanční prostředky na dluhopisových trzích.

Fed bude podle agentury AP firemní dluhopisy nakupovat na sekundárním trhu. Nákupy by měly tlačit dolů výnosy u dluhopisů, a tak snižovat náklady podniků na půjčky. Pokles výnosů ale také zřejmě přiměje investory k přesunu peněz z dluhopisů do akcií.