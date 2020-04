Většina lidí by chtěla i po krizi pracovat na home office

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Většina lidí by chtěla i po skončení koronavirové krize pracovat aspoň částečně z domova. Vyplývá to z průzkumu mezinárodní poradenské společnosti Colliers International, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Takzvaný home office by chtěli po skončení opatření kvůli koronaviru využívat pravidelně i lidé, kteří dřív z domova nikdy nepracovali. Jen malá část dotázaných uvedla, že nynější vynucený home office snížil jejich pracovní výkon.