Vypukne ropná krize? "Černé zlato" po zabití Soleimáního prudce zdražuje

Severomořská ropa Brent, která je považována za barometr vývoje cen ropy na světových trzích, krátce před 09:00 SEČ přidávala 3,1 procenta na 68,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o tři procenta na 62,99 dolaru za barel.

Crude & Brent Oil continue to rise following the killing of Iranian Commander Soleimani in US drone strike overnight #Crude up 3.40% to $63.33#Brent up 3.2% to $68.64



The region will remain on high alert



