WTO čelí dilematu, kdo bude jejím novým šéfem. Hlasování může být "výbušné"

Do prezidentských voleb v USA zbývá pár dnů. Orgánu, který má na starosti dohled nad globálním obchodem, uštědřila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu další ránu, když odmítla, aby se novou šéfkou WTO stala bývalá nigerijská ministryně financí Ngozi Okonjová-Iwealová. Právě tu do funkce doporučil nominační výbor. Okonjová-Iwealová by byla první Afričankou v čele WTO a je také občankou USA.

Úřad amerického obchodního zmocněnce v krátkém prohlášení uvedl, že podporuje druhou kandidátku, jihokorejskou ministryni obchodu Ju Mjong-hi. Podle úřadu má praktické zkušenosti s mezinárodním obchodem.

Jeden z ženevských diplomatů uvedl, že Washington změnil na poslední chvíli směr velmi chaotickým způsobem, aby podpořil Ju a proces zablokoval. "Vypadá to, jako by improvizovali," řekl podle Reuters diplomat.

Trump označil WTO za "hroznou", podle něj upřednostňuje Čínu. Pohrozil také, že Spojené státy organizaci opustí. Je obtížné si představit, že by se jeho vláda smířila s volbou do 9. listopadu, kdy se má konat schůzka WTO, na které bude zvolen nový šéf. I kdyby Trump nadcházející volby prohrál, zůstane ve funkci až do inaugurace 20. ledna, takže jakékoliv brzké řešení je ještě méně pravděpodobné.

Není to poprvé, kdy WTO čelí problémům při volbě vedení. V minulosti se ale vždy podařilo najít řešení. V roce 1999 dva kandidáti rozdělili členy WTO, nakonec byl spor vyřešen tak, že oba dva si funkční období mezi sebe rozdělili. Následně byla zavedena nová pravidla, aby se zabránilo opakování podobné situace.

Kandidáti, u nichž je nejméně pravděpodobné, že se u nich podaří dosáhnout shody, by podle pravidel z roku 2003 měli odstoupit. Hlasování se považuje za poslední možnost. Jihokorejka Ju by tedy mohla kandidaturu stáhnout, ale její tým zatím nereagoval na otázky týkající se jejích budoucích záměrů.

Hlasování se může zdát jako snadné řešení, je to ale spíše výbušná možnost. Profesor pro obchod na švýcarské univerzitě v St. Gallen Simon Evenett upozornil, že velcí členové WTO to budou považovat za nevítaný precedens. "Velcí hráči mají rádi rafinované veto. Veřejná ztráta hlasu je ponižující," uvedl.

Washington by také mohl využít hlasování za záminku k tomu, aby omluvil Trumpovu hrozbu pro odchod z WTO. Není také jasné, jak by se členové WTO nakonec rozhodli hlasovat. Zůstává tak poslední možnost - spolehnout se na změnu amerického prezidenta.

Bývalý vysoký zástupce amerického ministertva obchodu Rufus Yerxa uvedl, že výsledky voleb budou rozhodující. Další z činitelů uvedl, že pokud by zvítězil demokratický kandidát Joe Biden, bude členům WTO doporučeno, aby vydrželi, než se ujme funkce, protože Biden bude chtít mít s WTO dobré vztahy.

Spojené státy už zablokovaly roli WTO jako globálního obchodního arbitra, když znemožnily jmenování členů jeho odvolacího orgánu. Ten působí jako nejvyšší obchodní soud.

Mohla by tak WTO fungovat měsíce bez svého šéfa? ptá se Reuters. Teoreticky je role generálního ředitele omezená. Vede sekretariát s více než 600 lidmi, což je práce, kterou mohou plnit jeho současní zástupci. Bývalý ředitel WTO Pascal Lamy tvrdí, že šéf WTO má částečně funkci zprostředkovatele, částečně vizionáře, a tato funkce bude v mnohostranném obchodu chybět.