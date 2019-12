Z Boeingu odchází poradce pro právní otázky v kauze 737 MAX

Luttig od roku 2006 působil jako hlavní právník Boeingu. Letos v květnu byl jmenován zvláštním poradcem ředitele Muilenburga a správní rady pro právní záležitosti související s dvěma tragickými haváriemi letounů 737 MAX, při kterých zemřelo celkem 346 lidí.

Provoz letadel 737 MAX byl na jaře v důsledku těchto nehod přerušen. Minulý týden pak Boeing oznámil, že od ledna pozastaví jejich výrobu. Zdůvodnil to především tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) se přesouvá do roku 2020 a že není jasné, kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.

Boeing čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu, která je největším výrobcem letadel na světě a konkurentem evropského Airbusu, rovněž vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.