Záhadný koronavirus otřásá ekonomikou. Akcie padají, farmaceutické firmy si mnou ruce

Hlavní index čínských akcií CSI 300 dnes odepsal 1,71 procenta na 4114,31 bodu. Akcie tak smazaly zisky, které nabraly od začátku roku. Ze šestiměsíčního maximu klesá kurz čínského jüanu. Index Hang Seng, který je hlavním ukazatelem cenového vývoje na akciové burze v Hongkongu, oslabil o 2,81 procenta na 27.985,33 bodu.

Nový virus se objevil v době, kdy se Čína připravuje na oslavy příchodu nového lunárního roku. V době volna, které letos připadá na 24. až 31. ledna, se tak po celé zemi budou přesouvat miliony lidí. Virus se rozšířil z města Wu-chan v centrální Číně do Pekingu, Šanghaje a dalších měst. Počet potvrzených případů nákazy už podle dnešního sdělení úřadů vystoupil na 291.

"Největším důvodem k obavám je to, že přesunem obrovského počtu lidí během svátků se to může rozšířit," upozornil šéf společnosti Ample Finance v Hongkongu Alex Wong. "Výprodej začal u akcií, které mají souvislost s cestováním, a teď se to šíří," citovala ho agentura Reuters.

Lidé mají stále v paměti vzpomínky na roky 2002 a 2003, kdy se v oblasti šířil virus SARS. Ten se rozšířil z Číny do více zemí světa a celkem si ve světě vyžádal stovky obětí na životech.

Jinde v Asii pak hlavní index japonských akcií Nikkei 225 odepsal 0,91 procenta na 23.864,56 bodu, který tak sestoupil z více než ročního maxima. Akcie letecké společnosti Japan Airlines klesly o 2,97 procenta, akcie All Nippon Airways (ANA) odepsaly 2,16 procenta. Ztráty má ale také australská letecká společnost Qantas.

Kurz čínského jüanu, který se obchoduje v Číně, dopoledne ztrácel 0,4 procenta na 6,8973 jüanu za dolar. Mimo Čínu, kde se kurz může pohybovat volněji, ztrácel až 0,5 procenta, takže dolar vystoupil nad 6,90 jüanu za dolar.