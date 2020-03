Zákaz cest z Evropy do USA: Asijské akciové trhy v reakci prudce oslabily

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Asijské akciové trhy dnes prudce oslabily poté, co americký prezident Donald Trump kvůli novému typu koronaviru rozhodl o zákazu cest z Evropy do Spojených států. To posílilo obavy investorů z negativních dopadů epidemie koronaviru na světovou ekonomiku.