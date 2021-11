Zaměstnanci Amazonu plánují během Black Friday stávky ve 20 zemích

Podle svazu se chystají poslední listopadový pátek stávkovat pracovníci v německých střediscích Amazonu v Rheinbergu, Koblenci a v Grabenu. Kromě opakované stávkové akce v Německu se k nim ale mají letos připojit i kolegové z další více než dvacítky zemí na všech kontinentech, uvedl internetový portál Vice.com.

Mluvčí Amazonu pro Českou republiku, Polsko a Slovensko Miroslava Jozová ČTK řekla, že nemá informace o tom, že by se stávka týkala českého trhu. Amazon provozuje distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy, které zaměstnává asi 3000 lidí, dalších zhruba 1000 jich pracuje v kancelářích v centru Prahy. Před Vánocemi firma najímá dalších 2000 sezonních pracovníků.

"Našim pracovníkům už teď poskytujeme atraktivní pracovní podmínky, včetně mezd, benefitů a bezpečného pracovního prostředí. Zákazníků by se žádná taková akce, pokud by se konala, neměla dotknout," dodala Jozová.

Iniciativa #MakeAmazonPay (Přiměj Amazon zaplatit) chce poukázat na dominantní roli Amazonu v globální ekonomice, zasadit se o lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy pro zaměstnance. Ti by podle jejích organizátorů měli také získat právo vstupovat do odborů. V neposlední řadě iniciativa bojuje za to, aby Amazon platil svůj spravedlivý podíl na daních, a prosazuje i větší udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Amazon patří k největším internetovým prodejcům na světě. Za iniciativou #MakeAmazonPay stojí mezinárodní odborová organizace pracovníků ve službách UNI Global Union.

Kromě Německa a Spojených států se k protestu chtějí připojit i zaměstnanci Amazonu v Bangladéši, ve Francii, Španělsku, Indii, Itálii, Británii, na Slovensku, v Turecku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Mexiku, Kambodži nebo v Jihoafrické republice. Jozová ČTK řekla, že o stávce na Slovensku nemá žádné informace.

"Amazon musí začít platit! Musí skončit vyhýbání se placení daní a absence tarifních mezd,“ řekl zástupce německého svazu Verdi pro maloobchod a zásilkový prodej Orhan Akman.

Firma loni při slevových akcích Black Friday a Cyber Monday (kybernetické pondělí - slevy jsou více na internetu) zvýšila tržby proti stejnému období předchozího roku o 60 procent na 4,8 miliardy dolarů (109 miliard Kč). V částce přitom nejsou započteny jeho vlastní produkty.