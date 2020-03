Země G7 jsou připraveny ekonomiku podpořit, pokud to bude nutné

"Vzhledem k potenciálním dopadům onemocnění COVID-19 na růst globální ekonomiky, potvrzujeme naše odhodlání využít všech příslušných nástrojů, abychom zajistili silný a udržitelný růst a zabránili riziku hospodářského poklesu," píše se ve sdělení, které skupina G7 vydala po schůzce a z něhož cituje server CNBC.

Schůzku vedli americký ministr financí Steven Mnuchin a šéf americké centrální banky Jerome Powell, zúčastnili se jí ale i ministři financí a šéfové centrálních bank z každé členské země.

"Není žádná bezprostřední nutnost reagovat, my jsme ale připraveni zakročit, jestliže to někde bude zapotřebí," napsal na twitteru guvernér slovenské centrální banky Peter Kažimír, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB).

