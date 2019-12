Zemřel spoluautor čárového kódu George Laurer, "změnil hru" ve světovém obchodu

Po vysoké škole nastoupil v roce 1951 počítačové firmy IBM, kde v týmu výzkumníků sehrál velkou roli při vývoji univerzálního kódu pro rozpoznání výrobků (UPC). Právě Laurer přišel s revolučním nápadem nahradit kruhy a shluky bodů původního kódu, inspirovaného morseovkou, čárkami, které se snadněji tiskly na obaly. Laurer podle BBC vyvinul čtečku, která kód dokázala přečíst.

