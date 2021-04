EMA ujistila, že u vakcíny AstraZeneca přínos převažuje nad možnými riziky

Jak by šel takzvaný product placement brzy přidat i do starých filmů

Takzvaný product placement, tedy umístění výrobků konkrétních značek, je skvělá obchodní příležitost pro filmy i seriály. Teď je možné je digitálně přidat nejen do nových filmů, ale i do těch starých. Milovníci starých válečných filmů si jistě vybaví scénu, jak herce Steva McQueena na motorce pronásledují němečtí vojáci. Těsně před skokem přes ostnatý drát, který ho dělí od bezpečí za švýcarskou hranicí, se zastaví před stodolou, která má na zdi velký plakát propagující nejprodávanější pivo. Že si tu reklamu nepamatujete? Když jste se naposledy dívali na film Velký útěk, tak tam ještě nebyla, ale příště už by tam být mohla, píše server BBC.