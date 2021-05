EU odsoudila ruský seznam nepřátelských zemí, na němž je i Česko

Hospodští a restauratéři se připravují na pondělní možnost otevření zahrádek. Podle Luboše Kastnera ze skupiny Hospodska to může u některých paradoxně vést k tomu, že kvůli režimovým opatřením budou mít menší tržby, než by měly restaurace jenom s otevřeným okénkem. Jak dodal pro ČTK majitel pražské restaurace Dejvická sokolovna Michal Zvěřina, zatím nebude objednávat tankové pivo, protože by se nestihlo vytočit.