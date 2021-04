EU se shodla na normě stanovující přísnější omezení emisí k roku 2030

Pokud by se v Severním Irsku referendum o odtržení od Británie konalo dnes, většina voličů by hlasovala pro setrvání ve svazku s Anglií, Walesem a Skotskem. Vyplývá to z průzkumu zadaného stanicí BBC. Většina dotazovaných zároveň uvedla, že se podle nich jejich region od Británie oddělí do 25 let, napsala agentura Reuters.