Europoslanci jsou znepokojeni rostoucím počtem stíhaných novinářů, žádají změny

Vyzvali proto ke vzniku jednotné evropské legislativy, která by měla donucovací charakter. Evropská komise by podle nich měla do konce roku přijít s návrhem řešení, jak pokusy o umlčení novinářů zastavit, píše agentura AFP.

"Potřebujeme směrnici, abychom dosáhli minimálních standardů v celé EU," míní německý europoslanec Tiemo Wölken, odpovědný za vypracování unijní zprávy o těchto "roubíkových procesech". Podobná stíhání "jsou v celé Unii stále používanější, v prostředí, které je k novinářům, ochráncům lidských práv a nevládním organizacím stále nepřátelštější," prohlásil.

Wölken také připomněl několik významných stíhání novinářů s cílem je umlčet z posledních let. Environmentální institut v Mnichově čelil stíhání kvůli informacím o používání pesticidů v ovocných sadech v Jižním Tyrolsku v Itálii, web EUobserver se musel bránit po článku o britské agentuře, která pracovala pro maltskou vládu. Pronásledování čelila i maltská investigativní novinářka Daphne Caruanaová Galiziová, zavražděná v říjnu 2017.

Tyto procedury často zasahují do jurisdikce několika zemí a podle Wölkena je proto potřeba sjednotit pravidla ve všech zemích, aby stěžovatelé neměli tendenci zahájit stíhání tam, kde mají větší šanci na pochopení a podporu u místních soudů, píše AFP. Europoslanec také navrhl založit fond, který by finančně podporoval oběti těchto stíhání.

"Příliš často jsou novináři postaveni před volbu: přestat psát o skutcích nebo čelit dlouhému a nákladnému stíhání v členské zemi nebo jiných zemích. Soudci by měli mít možnost rychle rozhodnout a okamžitě smést ze stolu jednoznačně protiprávní případy," uvedla maltská europoslankyně Roberta Metsolaová.

O zprávě europoslanců by měl europarlament jednat zřejmě v říjnu, dodala AFP.