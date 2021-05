EuroZprávy.cz a INCORP obnovují spolupráci s ČTK, mimo jiné na základě jednání s NFNZ

PR ČLÁNEK - Krásné vlasy jsou pro nás pro všechny velmi důležité. Vždyť právě ony jsou jedním ze základních stavebních kamenů naší vizáže. Najít člověka, který by nechtěl mít krásné zdravé vlasy, by bylo přinejmenším složité. Zejména ženy usilují o co nejkrásnější vzhled svých vlasů a je jedno, zdali mají krátké, nebo naopak dlouhé. Že zrovna vaše vlasy takto nevypadají? Na vině může být spousta různých faktorů. Možná vám zrovna dvakrát nepřejí genetické predispozice. Třeba také dochází k mnohým chybám při péči o vlasy. Tak jako tak se vyplatí vsadit na jejich správnou výživu. Vlasy potřebují aminokyseliny, jež se jim musí dodávat v dostatečném množství. Právě díky nim dokáže lidské tělo vytvořit mnohem silnější vlasový keratin. A kde se takové aminokyseliny nachází? Jsou součástí kolagenu. Právě on stojí za posílením vlasů a za zpevněním pokožky. My se na jeho pozitivní účinky podíváme podrobněji právě v tomto článku. Nejprve se ale budeme věnovat problematice vypadávání vlasů.