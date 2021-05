Evropská komise podepsala smlouvu s Pfizerem na až 1,8 miliardy dávek vakcíny

EU má dosud od firem Pfizer/BioNtech objednáno 600 milionů dávek, celkem 250 milionů dodají ve druhém čtvrtletí. To je více, než všechny ostatní společnosti dohromady. I vzhledem k problémům provázejícím dodávky vakcín zejména firmy AstraZeneca hodlá komise v budoucnu sázet především na výrobce takzvaných mRNA vakcín, jímž je vedle amerického Pfizeru a německé firmy BioNTech také další americká společnost Moderna.

"S naším podpisem nyní vstoupila smlouva s BioNTech/Pfizer v platnost, což je dobrá zpráva pro náš dlouhodobý boj s cílem ochránit občany Evropy před virem a jeho variantami," uvedla šéfka komise Ursula von der Leyenová.

Nová smlouva zajišťuje členským zemím dodávku 900 milionů vakcín a možnost stejné množství dokoupit v případě potřeby. Státy by je od konce letošního roku do roku 2023 měly využívat zejména k přeočkování svých obyvatel, případně je mohou poskytnout zemím, jimž se vakcín nedostává.

Podle von der Leyenové se komise chystá podepsat i další dlouhodobější smlouvy. Komise přitom již dříve uvedla, že nemá zájem o virové vakcíny, jejichž výrobcem jsou firmy AstraZeneca a Johnson & Johnson. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dlouhodobě zkoumá vzácné nežádoucí účinky obou preparátů, kvůli nimž státy dočasně omezovaly či zastavovaly jejich využívání. Na prvně jmenovanou společnost navíc komise podala žalobu kvůli tomu, že dodala a plánuje ve stanovených termínech dodávat výrazně méně vakcín, než se zavázala ve smlouvě.

Do července dostane nabídku očkování 70 procent dospělých Evropanů

Na počátku očkovací kampaně proti nemoci covid-19 čelila Evropská unie značné kritice, nyní je nepochybné, že imunizace je velkým úspěchem. Na dnešní konferenci Europaforum pořádané německou televizí WDR to prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Uvedla, že do konce tohoto týdne dostane unie od počátku vakcinace 260 milionů dávek očkovacích preparátů a že do července bude mít možnost očkovat se 70 procent dospělých Evropanů.

"Ano, na počátku čelila EU velké kritice. Co se ale na konci počítá, je to, že EU svých 450 milionů občanů každý den spolehlivě zásobuje vakcínami. Můžeme říci, že jsme to společně zvládli," řekla von der Leyenová.

"Kampaň je úspěšná. Do konce tohoto týdne obdrží EU už 260 milionů dávek," řekla. "Jinými slovy, každou vteřinu dostane vakcínu 30 lidí. A za celý můj projev to bude znamenat 20.000 naočkovaných," uvedla.

Ursula von der Leyenová uznala, že některé země jako Spojené státy či Británie zpočátku očkovaly výrazně rychleji než EU. "Časem je to ale relativní," řekla. "Jiní si navíc nechávali celou produkci vakcín pro sebe. EU se neizolovala a dnes je největším exportérem vakcín. Do světa jsme vyvezli 220 milionů dávek, což je skoro stejné množství, jaké máme pro sebe," uvedla.

Poznamenala, že EU nedodává vakcíny jen bohatým zemím, ale v rámci programu COVAX Světové zdravotnické organizace (WHO) i těm nejchudším státům. "Jsme jediný region na světě, který zvládl zásobovat vlastní obyvatelstvo a zároveň se rozdělit s ostatními. A na to můžeme být hrdí," prohlásila.

Šéfka EK vyzvala ostatní státy, aby následovaly příkladu Evropy, protože chránit vlastní populaci před pandemií je možné jen tehdy, když bude imunita celosvětová. V plánu je podle von der Leyenové také imunizace dětí a příprava na další mutace koronaviru, Proto podle ní EU také podepsala dosud největší kontrakt s firmami Pfizer/BioNTech, které do roku 2023 dodají unijním státům 1,8 miliardy dávek očkovacího preparátu. "Je to největší kontrakt na vakcíny na světě," řekla.