"Oligarchické struktury v Česku těží z dotací." Evropská komise řeší premiéra Andreje Babiše

ROZHOVOR – Poslanec Jakub Janda by po sněmovních volbách přijal pozici šéfa Národní sportovní agentury (NSA), pokud by jej do čela nominoval premiér v barvách občanských demokratů. Byť se po rezignaci Milana Hniličky úřadu ujal Filip Neusser, je možné, že na podzim může ve vedení dojít k další změně. „Šel jsem do vysoké politiky proto, abych co nejvíce pomohl sportu. Kdyby mě budoucí premiér, který by byl z ODS, požádal, abych se stal předsedou agentury, kývl bych,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz bývalý reprezentant ve skoku na lyžích Jakub Janda.