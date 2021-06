Evropská komise se zapojí do české žaloby na Polsko kvůli dolu Turów

České úřady se na unijní justici s žalobou obrátily v únoru. Soudní dvůr minulý měsíc nařídil zastavení těžby v tomto dole až do vynesení konečného rozsudku. Polsko ale opakovaně uvedlo, že provoz nepozastaví.

Podle Prahy porušuje Polsko unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby v dole Turów bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Rozšiřování dolu podle českých úřadů mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje.

"Mohu nyní potvrdit, že komise dnes předložila svou žádost vystoupit (v této kauze) před Soudním dvorem," citovala dnes agentura Reuters mluvčího unijní exekutivy.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Česka a Německa. Lidé se obávají zvýšeného hluku, prašnosti a především ztráty vody.