Exministr Prachař definitivně odchází z politiky, složil mandát zastupitele

Prachař se stal zastupitelem v říjnu 2018, kdy společně s Martinem Trhlíkem získali pro Starosty a nezávislé v zastupitelstvu nově dva mandáty. Rezignaci oznámil přerovskému primátorovi v pátek minulý týden. "Nebylo to nic, co by souviselo s politikou. Jsou to zdravotní a osobní důvody. Prošel jsem si zdravotními komplikacemi a v necelých šedesáti letech jsem si přehodnotil priority. Definitivně končím s politikou a nikdy už více," řekl dnes ČTK Prachař.

Z hnutí ANO vystoupil v prosinci 2015, důvodem byl postoj hnutí v kauze stavby cyklověže v Přerově, o kterou se zajímala na základě trestního oznámení policie. Prachař, který tehdy pracoval pro město jako dopravní expert, čelil podezření kvůli možnému střetu zájmů, podle policie se však podezření neprokázalo. Podle Prachaře se za něj regionální pobočka vedená Petrem Vránou tehdy nepostavila. Od té doby byl nestraník, STAN přivedl do zastupitelstva na podzim 2018 jako jejich lídr.

Loni se Antonín Prachař rozhodl kandidovat do Senátu jako nestraník, získal prostřednictvím petice i potřebných tisíc podpisů oprávněných voličů. Ve volbách však neuspěl, získal tehdy v prvním kole 2533 hlasů voličů, což bylo 7,09 procenta.