Exprezident Klaus odešel z rozhovoru. Řešila se údajná půjčka Rusku

Francie bude od 15. června očkovat proti covidu-19 také děti od 12 do 18 let, podmínkou bude souhlas rodičů. Na tiskové konferenci to dnes řekl prezident Emmanuel Macron. Svůj souhlas s tímto záměrem dnes oznámil také francouzský zdravotnický úřad HAS, oficiální stanovisko ale vydá až ve čtvrtek.