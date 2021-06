Exředitel Homolky Dbalý nastoupil do vězení, dostal 7 let za korupci

Takzvané covidové certifikáty by měly podle opoziční KDU-ČSL obsahovat i záznam o množství ochranných protilátek v těle. Lidovci se to budou snažit prosadit do vládní předlohy o vydávání potvrzení o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělaném onemocnění, informovali v dnešní tiskové zprávě.