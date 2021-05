Feriho rezignace budí vášně. Spolu ji oceňuje, ČSSD je kritická

Česko by mohlo v nejbližších týdnech nabídnout očkování proti covidu-19 i dětem od 12 let. Podmínkou je schválení vakcíny firem Pfizer/BioNtech pro tuto věkovou kategorii Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), které se očekává do konce května. Novinářům to po jednání summitu Evropské unie řekl český premiér Andrej Babiš.