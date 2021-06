Kanada vyhrála mistrovství světa v hokeji. Finsko porazila v prodloužení

Jako první se do velké šance dostali v zápase Kanaďané, když si Cumtois všiml ve druhé vlně najíždějícího Buntinga, jenž se tak ocitl sám před Olkiniorou, nakonec ale bekhendové zakončení zamířilo mimo. Poté pálil Hagel od modré, ale ten si na finského brankáře nepřišel a stejně tak si poradil s nahozením od Powera. Daleko aktivněji očividně do zápasu vstoupily javorové listy, zatímco Finové byli v úvodních minutách opatrnější.

Následně dostali možnost přesilové hry Finové, během které si ale toho Seveřané příliš mnoho nevypracovali, až v jejím samotném závěru byl blízko ke vstřelení branky Ohtamaa, stejně jako Kaski po jeho střele od modré. Za chvíli ale měli Finové k dispozici další přesilovku pět na čtyři, která ovšem začala kanadským přečíslením, které ale tandem Henrique – Foudy nevyužil. Nakonec ji ale dokázali Finové využít, když od modré přihrál Kaski před branku Ruohomaaovi a ten využil chvilky nepozornosti kanadské obrany a otevřel tak skóre, po devíti minutách hry 1:0 pro Finsko.

Jen pár minut na to jeli v tandemu na kanadskou branku Lundell s Määtläou, přičemž puk poslal ten první zprava přes celou šíři útočného pásma na toho druhého, ovšem gólman Kuemper obstál. Na druhé straně pak byl blízko k vyrovnání Pirri, jenž se ocitl s pukem sám před brankou, ale kotouč nestačil včas zamířit do odkryté části finské svatyně. Postupem času v první třetině se ale vyostřovaly emoce kvůli Anttilově filmování po jedné z finských vysokých holí a právě na Anttilu se pak Kanaďané slétávali, aby mu tak dali co proto. Po jedné z takovýchto potyček tak šel Bunting za hrubost na trestnou lavici.

Během tohoto kanadského oslabení se sice nejprve hnal dopředu Kanaďan Foudy, ale nic z toho kvůli nepřesnosti nakonec nebylo, ovšem jinak toho Finové při své přesilovce opět příliš nevymysleli. Největší možnost měl tehdy Kaski díky své další střele od modré. V daleko větší příležitosti byl díky dobrému pohybu Finů Pakarinen, jenž dostal kotouč do brejku, jeho zakončení na zadní tyčku ale do sítě díky Kuemperovi nezamířil. V posledních vteřinách první třetiny se Kanaďané snažili několikrát co nejblíže dostat se k finskému brankovišti, ale více se gólmana Olkinuoru zámořskému týmu ohrozit nepovedlo. Finové tak tedy vedou po první třetině 1:0.

Ústřední postavou úvodu druhé dvacetiminutovky se stal Kanaďan Vilardi, jenž se nejprve dostala ke střele, kterou gólman Olkinuora vyrazil za sebe, poté byl faulován a zámořský tým tak dostal možnost početní výhody. V ní se ocitl velké šanci Cumtois, jenž mířil do odkryté části finské branky, ale nakonec trefil pouze tyčku. Následně se do nebezpečného zakončení zblízka Vilardi, ale Olkinuoru nepřekonal. Dvanáct vteřin před koncem této přesilovky byl navíc vyloučen další finský hráč Ohatamaa.

Proti třem se sice Kanaďané neprosadili, ale proti čtyřem už ano, když se po Brownově střele od tyčky odrazil kotouč ke Cumoisovi, kterému už se podařilo dostat puk za brankovou čáru, 1:1. Za chvíli se po chybě kanadských obránců hnal dopředu Sallinen, jenže ten pak puk v útočném pásmu ztratil. Následovala pasáž hry, kdy byly více Finové v obranném pásmu soupeře. Nejprve Pokka to zkoušel od modré, z bezprostřední blízkosti to pro změnu zkoušel Turunen. Z nebezpečné pozice se dostal do zakončení i Björninen, po kterém následoval tlak Finů na brankovišti gólmana Kuempera, ten ale vše ustál. Krátce po polovině utkání se hrálo celkem ve svižném tempu, kdy se hrálo chvílemi nahoru dolů.

Nejprve se do brejku dostal Kanaďan Brown, jemuž se ani nadvakrát nepodařilo přihrát svému spoluhráči, za chvíli tu byla druhé straně situace čtyři na dva, ale vše zhatila nepřesnost, ve 34. minutě daleko úspěšnější přečíslení předvedl Pakarinen společně s Kontiolou, jenž ten první toho druhého našel zprava na mezikruží, gólmana Kuemper se ale vyznamenal skvělým zákrokem. Úder ale přišel na druhé straně, když ve 37. minutě po rychlém kanadském protiútoku prohnala do útočného pásma trojice Kanaďanů, na jehož konci byla přesná trefa Henriqueho. Jenomže gól následně nebyl uznán poté, co byla přezkoumána ofsajdová situace při přechodu přes modrou čáru.

Český rozhodčí Fraňo po přezkoumání videa tedy rozpažil a trenérská výzva Finů tak byla úspěšná. Téměř minutu před koncem měl za svou brankou při rozehrávce komplikace brankář Olkinuora, jenž při ní i spadl, ale větší nebezpečí pro něj z toho nebylo. Druhá třetina skončila v útočném pásmu Finů, kdy nejprve se pokusil zakončit Mäatlä, krátce před koncem ale byl daleko blízko k brance Turunen, jenž ale nedosáhl před kanadskou branku na bekhendovou nabídku od Ruohomaa. Stav byl tedy po druhé třetině nerozhodný 1:1.

S vervou se do třetí třetiny pustili Kanaďané, nejprve bekhendově zakončoval zpoza kruhů Stecher, proti němuž měl Olkinuora větší problémy, ale gól z toho nebyl. Při následném Mangiapaneho zakončení byl už finský gólman jistější. Na druhé straně to zkoušel střelou z levého kruhu Ojamäki, ale ani jemu se nepodařilo skórovat, pak se z velkého úhlu pokoušel Kuemperse překonat Koivisto, kotouč byl vytěsněn vedle kanadské branky. Jinak ale úvod třetí třetiny dlouho nikterak atraktivitu nenabízel, zlom přišel ve 45. minutě. Nejprve při gólmanovi Olkinuorovi stáli všichni svatí při rozehrávce, kdy byl u finského gólmana blízko Pirri, jenž se tak mohl dostat před odkrytou brankou zadarmo k puku. Finští obránci ale byli u Piirriho včas a atak mohli za chvíli Finové udeřit na druhé straně.

Na levé straně útočného pásma se k puku dostal Lindbohm a ten svou střelou tahem vrátil Seveřanům jednobrankové vedení, 2:1. A právě tento moment pochopitelně Finy povzbudil a Kanaďané jakoby rázem nestíhali. Nejprve dělal problém Kanaďanům Ojamäki, poté i Pakarinen, který ale nevyužil otevřeného prostoru, Ruohomaa pak zakončoval z pravého kruhu, Kuemper jen vytěsnil nad horní tyč. Následovala finská přesilovka poté, co Walker za vražení na hrazení dostal nejen dvouminutový trest, ale osobní desítku. Ve vlastním oslabení se ale opět Kanaďanům podařilo dostat do obrovské příležitosti, kdy byl sám před brankou Brown, ale neuspěl. Po finské přesilovce Seveřané jeli dva na jednoho, vše zakončil Innala střelou z pravé strany, ale Kuemper ho vychytal lapačkou. Za chvíli ale měli přesilovku pro změnu Kanaďané, kterou v 53. minutě na rozdíl od Finů dokázali využít.

Tehdy Brown zpoza kruhů dával puk do předbrankového prostoru, kde byl Cumtois, jenž chytře zadovkou předal Henriquemu a ten už jen dorazil do prázdné sítě, 2:2. Krátce na to se na druhé straně zjevil zničehonic sám před Kuempersem Ojamäki, ovšem gólmana nepřekonal. Ojamäki vůbec dělal kanadské obraně starosti, po pár minutách se v útočném pásmu Finů opět dostal k zakončení, ale střílel nakonec nepřesně. Zpoza finské branky se pak pokoušel dostat do šance Mangiapne, ale puk jen před brankou projel pryč. Protože už se ale jednalo spíše o patrnější hru z obou stran do konce základní hrací doby, bylo jasné, že vše směřuje k prodloužení.

Nejaktivnější ze začátku byli Finové. Nejprve se snažil ke gólu procpat z pravé strany Björninen, za chvíli byl ale na druhé straně v obrovské šanci Brown, ten ale nepřetavil v gól svou střelu na zadní tyč. O minutu později, v 65. minutě, Ruotsalainen mířil pod horní tyčku, Kuemper tuto střelu ale dokázal vyškrábnout. Rozhodující moment nakonec přišel na řadu v 67. minutě, kdy Brown s Paulem jeli v přečíslení dva na jednoho, a po vzájemné výměně puku druhý jmenovaný vstřelil gól na 3:2.

Kanaďané tak tedy vrátili Finům jejich vítězství nad javorovými lety staré dva roky a titul mistrů světa tak tedy míří do zámoří.

Konečný výsledek (6.6.2021):

FINÁLE:

Finsko - Kanada 2:3 v prodloužení

Branky: 9. Ruohomaa, 46. Lindbohm - 25. Comtois, 53. Henrique, 67. Paul.