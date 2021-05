Finále hrůzy pro Plíškovou. V Římě s Polkou Šwiatekovou prohrála dvakrát 0:6

Pro devětadvacetiletou českou tenistku, jež v minulosti okupovala i místo pro světovou jedničku mezi ženami, to bylo již potřetí, co se ve finále v Římě ukázala. Na triumf z předloňska však Plíšková nakonec nedokázala navázat tak, jak by si představovala, a naopak to byla Polka, která jednoznačně celé finále ovládla. Vždyť Češka v prvním setu vyhrála pro sebe jen čtyři míčky.

A jinak tomu nebylo ani ve druhé sadě. Proto tak tedy Plíšková po 45 minutách s patnáctou hráčkou světa odešla jako jasná poražená. Nenapomohl jí ani ten fakt, že během duelu navíc zaznamenala nejen šest dvojchyb, ale rovnou 23 nevynucených chyb. "Rozhodně to nebyl pro mě moc podařený den. Iga navíc hrála skvěle. Ale v tenise se prostě občas stane, že je všechno proti vám. Musím na to rychle zapomenout," uvedla česká hráčka v rozhovoru po finále.

Mimochodem, pro Karolínu Plíškovou to bylo teprve podruhé v kariéře, co utrpěla takovýto debakl. Dvakrát 0:6 naposledy prohrála ještě coby sedmnáctiletá v roce 2009 a to ve čtvrtfinále ITF v italské Latině, ve kterém tehdy takto nestačila na Polku Annu Korzeniakovou.

Co se týče Igy Šwiatekové, tak pro ni je to již třetí titul v její kariéře a tento jí navíc posune do elitní desítky ve světovém žebříčku WTA, konkrétně na devátou příčku. Pro daleko zkušenější Plíškovou to bylo již třicáté finále, ve kterém bojovala již o sedmnáctý titul na okruhu WTA.