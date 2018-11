Výsledky voleb obchodníky nezaskočily: Americké akcie zahájily dnešní obchodování růstem

Index Dow Jones krátce po 16:00 SEČ přidával 0,64 procenta na 25.798,81 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 vzrostl o 0,96 procenta na 2781,89 bodu a index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 1,2 procenta na 7464,14 bodu.

Většina z hlavních sektorů indexu S&P 500 je ziskových, v čele s technologickými a zdravotnickými tituly. Jedinou výjimkou je ztrátový finanční sektor.

Výsledek voleb nebyl pro republikány horší, než se trhy obávaly, a byl v podstatě v souladu s očekáváním investorů. Po říjnu, který byl nejhorším měsícem za posledních sedm let, se tak na trh vrátilo oživení.

"Trh do značné míry brzdily obavy, co se může stát, a skutečnost, že je to za námi, hodně pomohla," konstatoval Brad McMillan z makléřské firmy Commonwealth Financial.

Dolar dnes na devizových trzích v reakci na volby v USA ve světě oslabuje. Obchodníci soudí, že kontrola Sněmovny reprezentantů demokraty zvýší schopnost této strany blokovat hospodářskou politiku republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Podle analytiků tak není pravděpodobné, že by Spojené státy v brzké době přikročily k větším rozpočtovým opatřením na podporu ekonomického růstu.

Po 16:00 SEČ dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ztrácel 0,4 procenta na 95,93 bodu. Euro na něj přidávalo 0,47 procenta na 1,1481 USD a ztrácel také vůči dalším předním světovým měnám, včetně britské libry, švýcarského franku a japonského jenu.