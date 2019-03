Finanční trhy brexit bez dohody nechtějí, klaní se k odkladu

Britská Dolní sněmovna v den původně plánovaného odchodu země z Evropské unie i napotřetí dnes odmítla brexitovou dohodu, na které se s unií dohodla premiérka Theresa Mayová. Podle závěrů posledního summitu to znamená, že Londýn buď opustí Evropskou unii 12. dubna, nebo do té doby musí požádat o delší odklad, což ale bude spojeno s britskou účastí v květnových volbách do Evropského parlamentu. Předseda Evropské rady Donald Tusk ihned po dnešním hlasování svolal na 10. dubna mimořádný summit EU. Představitelé unijních zemí v prvních reakcích uvedli, že pravděpodobnost brexitu bez dohody výrazně vzrostla.

"Pro trhy to však nijak výrazné překvapení není. O tom svědčí i to, že libra se sice v reakci na hlasování vůči dolaru propadla, ale pak svoji ztrátu prakticky zcela umazala. Trhy nyní přikládají mnohem větší pravděpodobnost variantě dlouhého odkladu, což zabraňuje libře v hlubším propadu," uvedl Kovanda.

Podobně se vyjádřil i analytik Patria Finance Tomáš Vlk, podle kterého se trhy nadále kloní spíše k odkladu brexitu. "Akcie zůstávají bezpečně v zeleném a jen trochu své zisky korigují. Dluhopisové výnosy v Evropě stále nemají jasný směr, a to včetně britských. Americké výnosy však během dne pokračují vzhůru. Britská měna po výsledku hlasování vůči dolaru klesla, ale svých ztrát se už zdatně zbavuje," uvedl.

Další pravděpodobnější variantou než brexit bez dohody je podle Kovandy druhé referendum. "Trhy to zkrátka vidí tak, že nejpravděpodobnější variantou je měkký brexit (tj. odchod v situaci, kdy obě strany dojednaly vzájemná pravidla a nové nastavení vztahů a zůstaly v určité součinnosti), dost možná při zachování celní unie mezi Británií a EU, a jen o něco méně pravděpodobnou variantou pak možnost druhého referenda. To by dost možná mohlo vést k vyústění bez brexitu, tedy k jeho zrušení," uvedl.